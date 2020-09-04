Украинцы теряют доверие к президенту и Раде, – опрос

Сейчас недоверие к президенту составляет 49%

Сейчас недоверие к президенту составляет 49%

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Украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, которые обеспечивают оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверие к Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту - 31% и 49% соответственно.

"То обстоятельство, что лидером недоверия являются государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высокий уровень отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что предопределяет негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в сообщении.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2022 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в "Слуге народа” планируют разрешить ЦИК проводить социологические опросы.