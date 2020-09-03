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03 сентября 2020, 21:33 4

Шмыгаль обсудил с послами G7 местные выборы в Украине

03 сентября 2020, 21:33 4
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Стороны обсудили также вопрос сотрудничества Украины с МВФ
Фото: AmbReformUA
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран "Большой семерки" (G7).

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов в Twitter, передает RegioNews.

Сообщается, что во время встречи стороны обсудили вопросы проведения местных выборов в Украине в октябре этого года.

Подчеркнули важную роль оборонной промышленности, корпоративного управления, реформы судовой системы, независимых антикоррупционных учреждений", - говорится в сообщении.

Также премьер-министр и послы G7 обсуждали приоритеты государственной политики Украины.

Встречи с послами стран G7 для меня особенно важны, ведь поддержка от надежных друзей Украины заряжает на плодотворную работу. Благодарен нашим партнерам за конструктивный диалог и обмен мнениями по актуальным вопросам", - написал Шмыгаль по итогам встречи.

Напомним, Шмыгаль распорядился оценить ущерб от пожаров в Харьковской и Луганской областях. Председатели ОГА должны провести соответствующие расчеты.

Кабмин Денис Шмыгаль Местные выборы
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