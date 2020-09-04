Стало известно, сколько украинцев уже изменили избирательный адрес

Избирательный адрес можно изменить до 10 сентября

Избирательный адрес можно изменить до 10 сентября

По состоянию на 3 сентября менее 25 тысяч украинцев воспользовались возможностью изменения избирательного адреса перед местными выборами, хотя такое право имеют около 6 млн граждан.

Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на брифинге 4 сентября, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы посмотрели на цифры - сколько граждан по состоянию на сегодня воспользовались возможностью изменить свой избирательный адрес. И увидели, что очень незначительное количество избирателей изменили избирательный адрес. По нашим подсчетам, лишь 0,4% избирателей изменили свой избирательный адрес", - отметил Рыбачок.

По словам аналитика, это очень низкая цифра, потому что количество лиц, которые проживают в Украине не по месту регистрации и потенциально могли бы изменить избирательный адрес, составляет от 5,5 до 6 млн граждан. Из них по состоянию на 3 сентября изменили избирательный адрес только 24 906 человек.

Комитет избирателей призывает граждан воспользоваться процедурой изменения избирательного адреса и напоминает, что это можно сделать до 10 сентября.

Также Рыбачок обратил внимание на низкую активность государства в освещении такой возможности для граждан.

Напомним, ранее переселенцам рассказали, как им проголосовать на местных выборах.