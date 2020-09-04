09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
10:02  04 сентября
В Луганской и Харьковской областях продолжают тушить очаги тления
08:14  04 сентября
Ситуация на Донбассе: нарушений режима "тишины" не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 10:34 2

Кандидат в депутаты не захотел идти от "Слуги народа" в горсовет Кривого Рога из-за Зеленского

04 сентября 2020, 10:34 2
Читайте також українською мовою
Он не согласен с президентом по ряду кадровых решений
Он не согласен с президентом по ряду кадровых решений
Facebook
Читайте також
українською мовою

Один из вероятных кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах в горсовет Кривого Рога, бизнесмен Павел Сухоцкий, устроил демарш.

В Facebook он заявил, что не согласен с президентом Владимиром Зеленским относительно "кадровых решений" по городу, пишет RegioNews.

Владелец сети супермаркетов даже развесил билборды по городу, но теперь не пойдет на выборы, поскольку не поддерживает решение выдвинуть на должность мэра Дмитрия Шевчика.

"Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако, я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственное верное для себя решение - не баллотироваться в депутаты городского совета от партии "Слуга народа", - написал Сухоцкий.

Напомним, "Слуга народа" представила кандидатов на должности городских голов Днепропетровска.

выборы Слуга народа партия нардеп Кривой Рог
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Херсонская область: кто контролирует автовокзалы региона
Краматорск предвыборный: старые кланы в новой столице Донбасса
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »