Кандидат в депутаты не захотел идти от "Слуги народа" в горсовет Кривого Рога из-за Зеленского

Он не согласен с президентом по ряду кадровых решений

Он не согласен с президентом по ряду кадровых решений

Facebook

Один из вероятных кандидатов от партии "Слуга народа" на выборах в горсовет Кривого Рога, бизнесмен Павел Сухоцкий, устроил демарш.

В Facebook он заявил, что не согласен с президентом Владимиром Зеленским относительно "кадровых решений" по городу, пишет RegioNews.

Владелец сети супермаркетов даже развесил билборды по городу, но теперь не пойдет на выборы, поскольку не поддерживает решение выдвинуть на должность мэра Дмитрия Шевчика.

"Я верю, что наш президент порядочный и честный человек. Однако, я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Наверное, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации. Но я не хочу быть к этому причастен и поэтому принял единственное верное для себя решение - не баллотироваться в депутаты городского совета от партии "Слуга народа", - написал Сухоцкий.

Напомним, "Слуга народа" представила кандидатов на должности городских голов Днепропетровска.