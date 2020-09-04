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04 вересня 2020, 16:30 3

Стало відомо, скільки українців вже змінили виборчу адресу

04 вересня 2020, 16:30 3
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Виборчу адресу можна змінити до 10 вересня
Виборчу адресу можна змінити до 10 вересня
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Станом на 3 вересня менш як 25 тисяч українців скористалися можливістю зміни виборчої адреси перед місцевими виборами, хоча таке право мають близько 6 млн громадян.

Про це повідомив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на брифінгу 4 вересня, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Ми подивилися на цифри - скільки громадян станом на сьогодні скористалися можливістю змінити свою виборчу адресу. І побачили, що дуже незначна кількість виборців змінили виборчу адресу. За нашими підрахунками, лише 0,4% виборців змінили свою виборчу адресу", - зазначив Рибачок.

За словами аналітика, це дуже низька цифра, тому що кількість осіб, які проживають в Україні не за місцем реєстрації і потенційно могли б змінити виборчу адресу, складає від 5,5 до 6 млн громадян. Із них станом на 3 вересня змінили виборчу адресу лише 24 906 осіб.

Комітет виборців закликає громадян скористатися процедурою зміни виборчої адреси і нагадує, що це можна зробити до 10 вересня.

Також Рибачок звернув увагу на низьку активність держави у висвітленні такої можливості для громадян.

Нагадаємо, раніше переселенцям розповіли, як їм проголосувати на місцевих виборах.

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