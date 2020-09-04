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04 вересня 2020, 10:34 3

Кандидат у депутати не захотів йти від "Слуги народу" у міськраду Кривого Рогу через Зеленського

04 вересня 2020, 10:34 3
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Він не згоден з президентом щодо низки кадрових рішень
Він не згоден з президентом щодо низки кадрових рішень
Facebook
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Один з ймовірних кандидатів від партії "Слуга народу" на виборах до міськради Кривого Рогу, бізнесмен Павло Сухоцький, влаштував демарш.

У Facebook він заявив, що не згоден з президентом Володимиром Зеленським щодо "кадрових рішень" по місту, пише RegioNews.

Власник мережі супермаркетів навіть розвісив білборди містом, але тепер не йтиме на вибори, оскільки не підтримує рішення висунути на посаду мера Дмитра Шевчика.

"Я вірю, що наш президент порядна і чесна людина. Однак, я категорично не згоден з його кадровим рішенням по нашому місту. Напевно, є вагомі причини, за якими наше рідне місто збираються передати під контроль великої корпорації. Але я не хочу бути до цього причетний і тому прийняв єдине вірне для себе рішення - не балотуватися в депутати міської ради від партії "Слуга народу", - написав Сухоцький.

Нагадаємо, "Слуга народу" представила кандидатів на посади міських голів Дніпропетровщини.

вибори Слуга народа партія нардеп Кривий Ріг
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