Пожары на Луганщине: один человек умер, еще двое - в больнице

Огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов

Огонь уничтожил 13 заброшенных жилых домов

ГСЧС

В Луганской области в результате пожаров погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами разных степеней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. Вместе с тем по состоянию на 7 часов 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.

В настоящее время продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

К тушению пожаров привлечено 378 спасателей и 68 единиц техники ГСЧС. Кроме того, дополнительно привлечено 135 пожарных и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.

Напомним, у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине.