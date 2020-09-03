Пожары на Луганщине: один человек умер, еще двое - в больнице
В Луганской области в результате пожаров погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами разных степеней тяжести.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории области зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1200 гектаров. Вместе с тем по состоянию на 7 часов 3 сентября ликвидировано 16 пожаров. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов.
В настоящее время продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.
К тушению пожаров привлечено 378 спасателей и 68 единиц техники ГСЧС. Кроме того, дополнительно привлечено 135 пожарных и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.
Напомним, у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине.