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02 сентября 2020, 18:29 3

В Донецкой области двух депутатов подозревают в финансировании ОРДЛО

02 сентября 2020, 18:29 3
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Чиновники поставляли промышленное оборудование на оккупированную территорию
Чиновники поставляли промышленное оборудование на оккупированную территорию
Фото: прокуратура
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В Донецкой области прокуратура ведет следствие относительно двух депутатов областного совета, обвиняемых в финансировании терроризма и поставке на оккупированную территорию изготовленной в Украине продукции.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2018 года депутаты областного совета, один из которых был генеральным директором предприятия, а также его заместитель, организовали преступную схему по финансированию незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации в Донецкой области.

Злоумышленники поставляли на временно оккупированную территорию области через РФ сделанные в Украине высокопрочные цепи, сварочные электроды, кузнечно-прессовое оборудование и тому подобное. Стоимость продукции, отгруженной в течении апреля-сентября 2018 года составила около 53 млн российских рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обвинительный акт в отношении депутатов и других фигурантов дела был направлен в суд.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила пророссийских агитаторов в Киеве и Сумах, по обоим фактам проводятся следственные действия.

ОРДЛО террористы облсовет торговля Донецкая область депутаты
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