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02 сентября 2020, 09:26 6

На Донбассе без вести пропали около 70 украинских военных

02 сентября 2020, 09:26 6
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В Минобороны не ведут учет пропавших гражданских
В Минобороны не ведут учет пропавших гражданских
Фото: из открытых источников
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В Министерстве обороны сообщили, что на Донбассе около 70 военных остаются пропавшими без вести, при этом их количество не растет, а постепенно уменьшается.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале РБК-Украина.

По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с тем, что в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских.

Отмечается, что пару лет назад поиск пропавших и погибших в зоне АТО/ООС изменился – гражданская миссия "Черный тюльпан" отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Напомним, что за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 случая нарушения режима полного прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс война военные люди
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