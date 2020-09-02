На Донбассе без вести пропали около 70 украинских военных
В Министерстве обороны сообщили, что на Донбассе около 70 военных остаются пропавшими без вести, при этом их количество не растет, а постепенно уменьшается.
Как передает RegioNews, об этом говорится в материале РБК-Украина.
По мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вместе с тем, что в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских.
Отмечается, что пару лет назад поиск пропавших и погибших в зоне АТО/ООС изменился – гражданская миссия "Черный тюльпан" отошла от этого процесса и сейчас им занимается только проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".
Напомним, что за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 случая нарушения режима полного прекращения огня.