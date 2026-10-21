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21 октября 2026, 17:59

$80 тысяч за жизнь сына: в Херсонской области будут судить военного отряда "Ахмат"

21 октября 2026, 17:59
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области будут судить военнослужащего российского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат", обвиняемого в пытках гражданских, вымогательстве денег и незаконном завладении имуществом во время оккупации Херсона в ноябре 2022 года

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в ноябре 2022 года вооруженные военные прибыли в дом местной семьи предпринимателей и потребовали информацию о местонахождении главы семьи. Его сына насильно усадили в автомобиль и били рукояткой пистолета. Издевательства продолжились во дворе дома на глазах у матери.

Когда отец вернулся, оккупанты заставили его показать, где хранится грузовой транспорт семьи. По дороге они потребовали 100 тысяч долларов за жизнь сына. Под угрозами мужчина согласился передать 80 тысяч долларов — все сбережения семьи.

Кроме того, один из военнослужащих имитировал расстрел предпринимателя: дважды выстрелил из пистолета у его виска.

После этого оккупанты вернулись в дом семьи, провели обыск и заявили, что якобы нашли оружие. Угрожая уголовным преследованием, они заставили владельцев отдать ключи и документы на транспортные средства.

В результате этих действий обвиняемый вместе с сообщниками незаконно завладел 12 грузовыми автомобилями, 12 прицепами и лодкой. Общая стоимость похищенного имущества оценивается почти в 18 миллионов гривен.

Чтобы скрыть преступление, военные вынудили потерпевших подписать незаполненные бланки договоров купли-продажи.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Военнослужащему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2025 года в суд уже был направлен обвинительный акт в отношении одного из сообщников обвиняемого — командира взвода спецотряда быстрого реагирования "Ахмат".

Напомним, что в Херсонской области двух жительниц региона — 58-летнюю женщину и ее 26-летнюю дочь — заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в организации и проведении псевдореферендума в оккупированном селе Бургунка.

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