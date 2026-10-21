Фото: полиция Днепропетровской области

В Пятихатках Днепропетровской области полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 51-летней женщины. Во время конфликта он нанес потерпевшей многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, преступление произошло 18 октября по месту жительства погибшей. Муж пришел к женщине, чтобы выяснить отношения. Во время разговора между ними возникла словесная ссора.

В ходе конфликта мужчина получил нож и нанес 51-летней женщине многочисленные удары. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После совершенного подозреваемый скрылся.

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его. Им оказался 35-летний житель города Верховцево.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, столичные правоохранители задержали нападающего , забившего до смерти охранника спортивной базы на Трухановом острове. Нападающий металлической трубой несколько раз ударил мужчину по голове и продолжил избивать даже когда тот упал на землю.