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21 октября 2026, 18:57

За 5000 долларов за побег со службы: в Ровенской области солдат попался на подкупе командира

21 октября 2026, 18:57
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Фото: ГБР
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ДБР задержал солдата учебного центра, который пытался откупиться от службы за 5 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

Мобилизированный военнослужащий решил самовольно покинуть службу. Сначала он нашел людей, которые должны помочь ему добраться из Ровно в Волынскую область, минуя блокпосты, однако выйти из самого учебного центра он должен самостоятельно. Для этого солдат обратился к командиру с предложением взятки.

Командир сразу сообщил о предложении правоохранителей и продолжал действовать под их контролем. Вечером 12 октября военный был задержан сразу после передачи денег и выезда за пределы учебного центра.

Фигуранту объявили подозрение в дезертирстве и предоставлении взятки должностному лицу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время идет расследование для поиска других организаторов схемы.

Напомним, ранее в Херсонской области разоблачили мужчину, который организовал незаконные поездки за границу . Он вывозил военных.

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