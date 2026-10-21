Фото: ГБР

ДБР задержал солдата учебного центра, который пытался откупиться от службы за 5 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований .

Мобилизированный военнослужащий решил самовольно покинуть службу. Сначала он нашел людей, которые должны помочь ему добраться из Ровно в Волынскую область, минуя блокпосты, однако выйти из самого учебного центра он должен самостоятельно. Для этого солдат обратился к командиру с предложением взятки.

Командир сразу сообщил о предложении правоохранителей и продолжал действовать под их контролем. Вечером 12 октября военный был задержан сразу после передачи денег и выезда за пределы учебного центра.

Фигуранту объявили подозрение в дезертирстве и предоставлении взятки должностному лицу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время идет расследование для поиска других организаторов схемы.

Напомним, ранее в Херсонской области разоблачили мужчину, который организовал незаконные поездки за границу . Он вывозил военных.