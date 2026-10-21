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21 октября 2026, 17:48

Удостоверение тракториста без занятий и экзаменов: в Кропивницком осудили преподавателя колледжа

21 октября 2026, 17:48
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кропивницком суд признал виновным 47-летнего преподавателя колледжа, получившего 14 тысяч гривен за помощь в оформлении удостоверения тракториста-машиниста без прохождения обучения и сдачи экзаменов

Об этом сообщили в прокуратуре, передает RegioNews .

По данным обвинения, в марте 2026 года в колледж обратился мужчина, который хотел пройти курсы и получить удостоверение тракториста-машиниста. Преподаватель предложил за деньги повлиять на других преподавателей и членов экзаменационной комиссии, чтобы те засчитали обучение и экзамены без фактического прохождения соответствующих процедур.

Сначала он просил до 20 тысяч гривен, но потом согласился на 14 тысяч. За эту сумму преподаватель обещал оформить удостоверение с пятью открытыми категориями по управлению специализированной техникой.

В начале мая заказчик получил удостоверение тракториста-машиниста и медицинскую справку. В то же время он не посещал занятий, не проходил теоретической и практической подготовки и не сдавал квалификационных экзаменов.

После получения денег преподавателя задержали правоохранители.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Крепостной районный Кропивницкого суд признал его виновным в злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил штраф. Размер штрафа в предоставленном уведомлении не указан.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.

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