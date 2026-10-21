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21 октября 2026, 18:22

В Харьковской области мужчина похитил Ford Sierra и пытался завладеть Ford Focus

21 октября 2026, 18:22
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Фото: полиция Харьковской области
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В Берестинском районе Харьковской области 42-летний мужчина незаконно завладел автомобилем Ford Sierra, а затем пытался похитить Ford Focus. Ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, первый случай произошел в октябре в одном из населённых пунктов Берестинского района. Вблизи магазина мужчина заметил автомобиль Ford Sierra, который владелец оставил с незапертой дверью и работающим двигателем.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, мужчина сел за руль и уехал. Впоследствии он покинул автомобиль недалеко от гаражей.

В тот же вечер в лесном массиве на территории района мужчина пытался завладеть еще одним автомобилем – Ford Focus. Дверь машины была незапертой, а ключ оставался в замке зажигания. Однако довести замысел до конца ему не удалось: его разоблачил владелец транспортного средства.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством, а также по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 289 УК Украины - покушение на незаконное завладение транспортным средством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За инкриминируемые правонарушения ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Ровенской области двое мужчин предстанут перед судом за избиение двух человек и незаконное завладение автомобилем. За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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