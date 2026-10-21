15 лет заключения с конфискацией имущества: в Донецкой области осудили агента РФ за государственную измену

Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества мужчины, который по заказу России корректировал удары по украинским военным на Краматорском направлении

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, осужденный приводил российские управляемые авиабомбы и дальнобойную артиллерию на места базирования украинских военных на Краматорском направлении.

Агентом оказался местный разнорабочий, сотрудничавший с одной из вооруженных группировок РФ, воюющей на восточном фронте. К сотрудничеству его привлекли через знакомого из России, которому мужчина рассказывал о своих надеждах на захват всей территории Донецкой области.

После вербовки мужчина действовал под руководством российского военно-связного, который передавал собранную информацию своему командиру.

По инструкциям куратора, агент отслеживал фортификационные сооружения и огневые позиции Сил обороны. Для маскировки разведывательной деятельности он использовал поездки на подработки в Краматорск.

Собранные сведения мужчина посылал врагу через мессенджер в виде скриншотов с координатами военных объектов на Google Maps.

По данным СБУ, перед ударами российские военные проверяли полученную информацию с помощью разведывательных беспилотников. Если цель подтверждали, готовили атаку.

Сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства в январе этого года. В ходе обыска у него изъяли два смартфона, которые он использовал для скрытой связи с российской стороной. Также правоохранители приняли меры по обеспечению позиций украинских военных в зоне шпионской деятельности.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.