19:27  31 августа
На Николаевщине несмотря на "зеленую" зону ужесточили карантин
16:05  31 августа
Давид Арахамия рассказал, во сколько обходится предвыборная кампания кандидатам
17:54  31 августа
В зоне ООС в течении суток сохранялась тишина - штаб
UA | RU
UA | RU
31 августа 2020, 20:22 2

Витольда Фокина внесли в базу "Миротворца"

31 августа 2020, 20:22 2
Читайте також українською мовою
Поводом послужили высказывания об особом статусе для всего Донбасса
Поводом послужили высказывания об особом статусе для всего Донбасса
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сайт "Миротворец" обвинил Витольда Фокина в отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Украинский волонтерский сайт "Миротворец" внес в базу информацию о бывшем премьере, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине, пишет RegioNews.

Экс-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отрицает российскую агрессию и участвует в попытках легализации российско-террористических формирований", - говорится на сайте центра "Миротворец".

Политик назван провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине. В качестве примера приведены цитаты из ряда последних интервью Фокина.

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.

Донбасс ТКГ миротворцы премьер Витольд Фокин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заявления Фокина об особом статусе для Донбасса не является официальной позицией Украины — Андрей Ермак
31 августа 2020, 15:19
Фокина могут пригласить в Раду из-за заявлений о Донбассе
31 августа 2020, 13:40
КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы
31 августа 2020, 13:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского в Херсонской области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »