Витольда Фокина внесли в базу "Миротворца"

Поводом послужили высказывания об особом статусе для всего Донбасса

Поводом послужили высказывания об особом статусе для всего Донбасса

Фото из открытых источников

Сайт "Миротворец" обвинил Витольда Фокина в отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Украинский волонтерский сайт "Миротворец" внес в базу информацию о бывшем премьере, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине, пишет RegioNews.

Экс-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отрицает российскую агрессию и участвует в попытках легализации российско-террористических формирований", - говорится на сайте центра "Миротворец".

Политик назван провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине. В качестве примера приведены цитаты из ряда последних интервью Фокина.

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.