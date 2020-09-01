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01 сентября 2020, 12:15 7

Верховная Рада начинает снова работать после каникул (ОНЛАЙН)

01 сентября 2020, 12:15 7
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Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва — она продлится до 22 января 2021 года.

Об этом передает RegioNews.

Парламент будет работать в режиме пленарных заседаний десять недель. Еще семь недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах. Для работы с избирателями отведено четыре недели.

Во вторник, 1 сентября, депутаты традиционно открывают сессию торжественным заседанием.

Среди основных документов, внесенных в повестку дня первого пленарного заседания новой сессии, являются следующие вопросы:

  • утверждение порядка всей четвертой сессии;
  • внесение изменений в Госбюджета по обеспечению оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки (№3819);
  • проект закона, который обязывает проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в денежной сумме (№3112);
  • внесение изменений в закон О рынке электроэнергии (№2098);
  • внесение изменений до некоторых законодательных актов Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и землях иных категорий (№3526);
  • внесение изменений в некоторые законы Украины относительно создания военно-гражданских администраций (№ 3913).

Кроме того, нардепы могут рассмотреть проект закона о защите прав детей-сирот, законопроект О туризме, изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, ранее спикер ВР сообщал, что Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов.

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