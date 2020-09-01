Верховная Рада начинает снова работать после каникул (ОНЛАЙН)
Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва — она продлится до 22 января 2021 года.
Об этом передает RegioNews.
Парламент будет работать в режиме пленарных заседаний десять недель. Еще семь недель народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах. Для работы с избирателями отведено четыре недели.
Во вторник, 1 сентября, депутаты традиционно открывают сессию торжественным заседанием.
Среди основных документов, внесенных в повестку дня первого пленарного заседания новой сессии, являются следующие вопросы:
- утверждение порядка всей четвертой сессии;
- внесение изменений в Госбюджета по обеспечению оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки (№3819);
- проект закона, который обязывает проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в денежной сумме (№3112);
- внесение изменений в закон О рынке электроэнергии (№2098);
- внесение изменений до некоторых законодательных актов Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и землях иных категорий (№3526);
- внесение изменений в некоторые законы Украины относительно создания военно-гражданских администраций (№ 3913).
Кроме того, нардепы могут рассмотреть проект закона о защите прав детей-сирот, законопроект О туризме, изменения в Налоговый кодекс.
Напомним, ранее спикер ВР сообщал, что Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов.