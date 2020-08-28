На Днепропетровщине разоблачили мошенников, которые незаконно присваивали и продавали недвижимость

В "схеме" были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур

В "схеме" были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили и задокументировали преступную "схему" с завладения недвижимостью граждан и коммерческих структур. Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организатором оказалась 36-летняя адвокат и директор сообщества. В завладении имуществом ей помогали двое руководителей сообществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор", - говорится в сообщении.

Установлено, что на основании фиктивных решений суда получили право собственности на четыре объекта – квартиру, два дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности третьих лиц.

Зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц – незащищенные слои населения. В дальнейшем принудительно их выселили, а недвижимость продали", - говорится в сообщении.

Организатору и участникам мошеннической "схемы" следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка, использование поддельных документов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.