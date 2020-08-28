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28 августа 2020, 13:12 5

На Днепропетровщине разоблачили мошенников, которые незаконно присваивали и продавали недвижимость

28 августа 2020, 13:12 5
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В "схеме" были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур
В "схеме" были задействованы адвокат, нотариус, государственный регистратор и руководители коммерческих структур
Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили и задокументировали преступную "схему" с завладения недвижимостью граждан и коммерческих структур. Всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении нескольких преступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организатором оказалась 36-летняя адвокат и директор сообщества. В завладении имуществом ей помогали двое руководителей сообществ, нотариус, частный предприниматель и государственный регистратор", - говорится в сообщении.

Установлено, что на основании фиктивных решений суда получили право собственности на четыре объекта – квартиру, два дома и нежилое помещение, которые находились в законной собственности третьих лиц.

Зарегистрировали имущество стоимостью 8,8 млн гривен на подконтрольных лиц – незащищенные слои населения. В дальнейшем принудительно их выселили, а недвижимость продали", - говорится в сообщении.

Организатору и участникам мошеннической "схемы" следователи сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка, использование поддельных документов), ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, от которой пострадали 600 тысяч вкладчиков.

деньги полиция коррупция адвокат Недвижимость
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