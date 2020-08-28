Растрата бюджетных средств: в горсоветах Павлограда и Никополя прошли обыски

Чиновники выводили средства на счета фиктивных предприятий

Чиновники выводили средства на счета фиктивных предприятий

Фото: прокуратура

На Днепропетровщине правоохранители провели обыски в помещениях Никопольского и Павлоградского городских советов, а также коммунального предприятия Днепровского городского совета.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранительными органами разоблачена преступная схема хищения бюджетных средств должностными лицами частного предприятия, коммунальных предприятий городских советов (Днепровского, Никопольского, Павлоградского) и управлений указанных советов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после проведения тендерных закупок фирма выполняла работы по чистке канализационных коллекторов и за период с 2019 по 2020 год и получила более 29,7 млн грн бюджетных средств.

Однако значительная часть этих средств была переведена на счета фиктивных предприятий, конвертирована в наличные и распределена между участниками преступной схемы.

Во время обысков правоохранителями была изъята тендерная и проектно-сметная документация, первичные бухгалтерские документы, договора, электронные носители информации, печати и денежные средства", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в городской совет Черкасс пришли с обысками киевские налоговики - Бондаренко. Обыски проводили 55 проверяющих и правоохранителей.