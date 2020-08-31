Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори - Разумков

Два тижні нардепи працюватимуть в регіонах

Два тижні нардепи працюватимуть в регіонах

Фото: з відкритих джерел

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада внесе зміни в свій календарний план через грядущих місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій.

На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Рада планує розгляд на четвер - зміну календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів", - зазначив Разумков.

За його словами, це питання розглянуть у четвер, 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада перед місцевими виборами планує внести зміни до Виборчого кодексу, які стосуються роботи Національної поліції під час виборчої кампанії.