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31 серпня 2020, 12:19 3

Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори - Разумков

31 серпня 2020, 12:19 3
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Два тижні нардепи працюватимуть в регіонах
Два тижні нардепи працюватимуть в регіонах
Фото: з відкритих джерел
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Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада внесе зміни в свій календарний план через грядущих місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це Разумков заявив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій.

На цьому тижні буде розглядатися постанова, вона вже зареєстрована, в середу її розгляне комітет, а Рада планує розгляд на четвер - зміну календарного плану роботи Верховної Ради. Ми, приймаючи його на минулій сесії, домовлялися, що буде поспіль два тижні роботи в регіонах, пов'язані з проведенням місцевих виборів", - зазначив Разумков.

За його словами, це питання розглянуть у четвер, 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада перед місцевими виборами планує внести зміни до Виборчого кодексу, які стосуються роботи Національної поліції під час виборчої кампанії.

ВР вибори регіони засідання Дмитро Разумков
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