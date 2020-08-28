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28 августа 2020, 11:29 9

Филатов - в лидерах, "слуги" теряют рейтинг: о чем свидетельствует новый опрос в Днепре

28 августа 2020, 11:29 9
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Опрос был проведен с 8 по 17 августа
Опрос был проведен с 8 по 17 августа
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Работой действующего мэра Днепра Бориса Филатова довольны 60% опрошенных горожан, а вот рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" несколько упал.

Как сообщает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 8 по 17 августа.

Среди местных политиков, к которым у жителей Днепра положительное отношение, на первом месте тоже Филатов - в ходе опроса его назвали 50% респондентов.

Относительно выборов Днепропетровского городского совета, на первом месте по поддержке - "Пропозиция", за которую готовы отдать голоса почти 30% днепрян, которые уже определились с выбором. Далее в рейтинге – "Слуга народа" – с 14,7% голосов, и "Оппозиционная платформа" – 14%.

Филатов побеждает в первом туре выборов в Днепре, - &quot;Рейтинг&quot;

Стоит отметить, что по сравнению с июльскими данными опроса социологической группы "Рейтинг", поддержка пропрезидентской партии "Слуга народа" упала почти на 10%. Тогда за СН готовы были проголосовать 24,3% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Кандидат в мэры Днепра от "Слуги народа", которого на этой неделе представил президент Владимир Зеленский, сегодня набирает 7% голосов, пропуская вперед со значительным отрывом Александра Вилкула и Загида Краснова.

Филатов побеждает в первом туре выборов в Днепре, - &quot;Рейтинг&quot;

Напомним, в начале августа опрос показал, что во второй тур выборов мэра Днепра выходят Филатов и депутат городского совета Загид Краснов.

выборы опрос партия Днепр Филатов Борис
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