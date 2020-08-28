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28 августа 2020, 10:19 5

Зеленский приехал в Черкасскую область: что в программе визита

28 августа 2020, 10:19 5
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Он примет участие в презентации Стратегии развития области и представит нового председателя ОГА
Он примет участие в презентации Стратегии развития области и представит нового председателя ОГА
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Черкасской области.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

Зеленский находится с рабочей поездкой в Черкасской области. Президент представит общественности нового председателя областной государственной администрации и встретится с представителями местного бизнеса", - говорится в сообщении.

Президент также примет участие в презентации Стратегии развития региона на период 2021-2027 годов.

Кроме того, согласно плану, Зеленский проверит ход реконструкции инфраструктурных объектов, что восстанавливаются в области в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Напомним, Кабинет министров Украины единогласно проголосовал за кандидатуру Сергея Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА.

политика Черкассы президент ОГА визит
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