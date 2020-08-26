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26 августа 2020, 13:19 6

На офис "ОПЗЖ" в Харькове совершили нападение

26 августа 2020, 13:19 6
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Новую приемную открыли всего день назад
Новую приемную открыли всего день назад
Фото: Facebook
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Глава местной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик сообщил, что ночью неизвестные напали на общественную приемную партии.

Как передает RegioNews, об этом Лесик написал в Facebook.

"Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за- Жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях, 22", - написал депутат.

По словам Лесика, по этому адресу только вчера была открыта новая общественная приемная.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.

ОПЗЖ Нацкорпус конфликт Харьков
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