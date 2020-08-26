На офис "ОПЗЖ" в Харькове совершили нападение
Новую приемную открыли всего день назад
Новую приемную открыли всего день назад
Глава местной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик сообщил, что ночью неизвестные напали на общественную приемную партии.
Как передает RegioNews, об этом Лесик написал в Facebook.
"Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за- Жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях, 22", - написал депутат.
По словам Лесика, по этому адресу только вчера была открыта новая общественная приемная.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.
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