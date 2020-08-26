На офис "ОПЗЖ" в Харькове совершили нападение

Новую приемную открыли всего день назад

Новую приемную открыли всего день назад

Фото: Facebook

Глава местной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик сообщил, что ночью неизвестные напали на общественную приемную партии.

Как передает RegioNews, об этом Лесик написал в Facebook.

"Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершенно нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за- Жизнь" и общественную приемную депутата Харьковского городского совета Лесика Андрея по адресу Полтавский шлях, 22", - написал депутат.

По словам Лесика, по этому адресу только вчера была открыта новая общественная приемная.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между активистами Нацкорпуса и депутатами от ОПЗЖ.