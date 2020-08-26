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26 августа 2020, 11:01 8

Стало известно, кто претендует на должность председателя Кировоградской ОГА

26 августа 2020, 11:01 8
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Правительство 26 августа в 13:00 должно рассматреть кандидатуру Андрея Назаренко
Правительство 26 августа в 13:00 должно рассматреть кандидатуру Андрея Назаренко
Фото: из открытых источников
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На пост главы области претендует бывший работник Кировоградской областной государственной администрации 41-летний Андрей Назаренко.

Об этом говорится в обнародованной кандидатом декларации, сообщает RegioNews.

Андрей Назаренко был помощником народного депутата Украины Максима Ефимова, а также членом команды Андрея Николаенко (когда тот был первым заместителем Сергея Ларина в 2011-2013 годах) на посту главы области (2013-2014).

Назаренко женат, имеет двух сыновей. По декларации, семья владеет тремя квартирами в Киеве, часами марки ROLEX и двумя автомобилями Лексус RX200 и Mercedes-benz C300.

Кроме того, известно, что кандидат уже работал на Кировоградщине: в 2010 году занимал должность директора регионального центра инвестиций и развития, а в 2012 году работал на должности начальника коммунального предприятия "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры".

Кандидатуру Назаренко должен рассмотреть Кабинет Министров сегодня, 26 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность председателя Черкасской ОГА претендует Сергей Сергейчук.

Кабмин декларации ОГА Кандидат
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