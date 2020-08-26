Стало известно, кто претендует на должность председателя Кировоградской ОГА

Правительство 26 августа в 13:00 должно рассматреть кандидатуру Андрея Назаренко

Правительство 26 августа в 13:00 должно рассматреть кандидатуру Андрея Назаренко

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в обнародованной кандидатом декларации, сообщает RegioNews.

Андрей Назаренко был помощником народного депутата Украины Максима Ефимова, а также членом команды Андрея Николаенко (когда тот был первым заместителем Сергея Ларина в 2011-2013 годах) на посту главы области (2013-2014).

Назаренко женат, имеет двух сыновей. По декларации, семья владеет тремя квартирами в Киеве, часами марки ROLEX и двумя автомобилями Лексус RX200 и Mercedes-benz C300.

Кроме того, известно, что кандидат уже работал на Кировоградщине: в 2010 году занимал должность директора регионального центра инвестиций и развития, а в 2012 году работал на должности начальника коммунального предприятия "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры".

Кандидатуру Назаренко должен рассмотреть Кабинет Министров сегодня, 26 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что на должность председателя Черкасской ОГА претендует Сергей Сергейчук.