Зеленский прибыл в Кировоградскую область: что в программе визита
У главы государства запланирована встреча с представителями местного бизнеса
У главы государства запланирована встреча с представителями местного бизнеса
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.
Отмечается, что глава государства примет участие в представлении проекта Стратегии развития региона на период до 2027 года.
Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реконструкции социальных объектов, в частности спортивной школы, которую ремонтируют в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Также запланирована встреча главы государства с представителями местного бизнеса.
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