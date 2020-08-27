Зеленский прибыл в Кировоградскую область: что в программе визита

У главы государства запланирована встреча с представителями местного бизнеса

У главы государства запланирована встреча с представителями местного бизнеса

Офис президента

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Кировоградскую область.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

Отмечается, что глава государства примет участие в представлении проекта Стратегии развития региона на период до 2027 года.

Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реконструкции социальных объектов, в частности спортивной школы, которую ремонтируют в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Также запланирована встреча главы государства с представителями местного бизнеса.