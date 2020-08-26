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26 августа 2020, 12:04 18

Перезагрузка областей: Сергей Трофимов рассказал о новых назначениях глав ОГА

26 августа 2020, 12:04 18
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Власть в регионах должна быть максимально эффективной
Власть в регионах должна быть максимально эффективной
Фото: из открытых источников
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Сегодня Кабинет министров Украины должен рассмотреть назначение новых председателей ОГА - Черкасской и Кировоградской областей. Власть в регионах должна быть максимально эффективной, а ее работа - плодотворной.

Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в Telegram-канале, передает RegioNews.

Так, руководителем Черкасской ОГА планируется назначить Сергея Сергийчука.

Руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку. Свой жизненный и профессиональный опыт - службы в СБУ и работы на госслужбе - он готов применить в Черкасской области. Его приоритеты – снижение тарифов, запуск поезда Черкассы – Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра", - отметил Трофимов.

По его словам, главный принцип в региональной кадровой политике – это создание сильной вертикали для эффективного управления на местах.

И на этом пути мы останавливаться не собираемся. Это должны понимать и те, кто уже руководит областями, и все, кто готов предложить регионам более качественные программы и, главное, может воплотить их в жизнь", - подчеркнул первый замглавы ОП.

Также планируется назначить нового председателя Кировоградской ОГА - предполагается, что им станет Андрей Назаренко.

Ранее сообщалось, что на сайте НАПК появилась декларация кандидата на должность председателя Черкасской ОГА.

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Кабмин Офис президента ОГА Сергей Трофимов Кандидат
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