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25 августа 2020, 09:29 12

Кравчук назвал условие, когда Украина восстановит подачу воды в Крым

25 августа 2020, 09:29 12
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Возобновят подачу воды только в случае гуманитарной катастрофы
Возобновят подачу воды только в случае гуманитарной катастрофы
Фото: из открытых источников
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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа, но речь идет именно о потребности населения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью "Украинскому радио".

Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

Он уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова.

Первый президент отметил, что граждане Украины "в жизни никогда" не пойдут на то, чтобы дать воду промышленным предприятиям и военным базам.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что местные выборы в Украине и на территории ОРДЛО не смогут пройти одновременно, однако речь о переносе голосования не идет.

вода Крым оккупация ТКГ Леонид Кравчук
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