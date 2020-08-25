Зеленский верит, что война на Донбассе закончится еще до конца года

Президент очень хочет, чтобы это случилось

Президент очень хочет, чтобы это случилось

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что боевые действия на оккупированных частях Донбасса возможно закончить еще в этом году.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский подчеркнул, что такого давления и темпов решения вопроса еще никто до него не делал.

Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - объяснил он.

Напомним, на Донбассе почти месяц длится новое перемирие. За 29 дней серьезных нарушений со стороны боевиков не обнаружено, а боевых потерь среди подразделений ООС нет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 августа, на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима полного прекращения огня со стороны незаконных военных формирований боевиков.