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25 августа 2020, 09:11

Зеленский верит, что война на Донбассе закончится еще до конца года

25 августа 2020, 09:11
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Президент очень хочет, чтобы это случилось
Президент очень хочет, чтобы это случилось
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский верит, что боевые действия на оккупированных частях Донбасса возможно закончить еще в этом году.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский подчеркнул, что такого давления и темпов решения вопроса еще никто до него не делал.

Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления - никто такого не делал", - объяснил он.

Напомним, на Донбассе почти месяц длится новое перемирие. За 29 дней серьезных нарушений со стороны боевиков не обнаружено, а боевых потерь среди подразделений ООС нет.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 августа, на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима полного прекращения огня со стороны незаконных военных формирований боевиков.

ООС война боевики президент Владимир Зеленский
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