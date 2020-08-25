Мэр Черкасс Бондаренко и нардеп Яценко объединились под эгидой политсилы "За будущее"

Они провели совместную пресс-конференцию

Они провели совместную пресс-конференцию

Народный депутат Антон Яценко и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко решили объединиться под эгидой партии "За будущее".

Во время пресс-конференции мэр и нардеп анонсировали совместные проекты и познакомили журналистов со своей командой, сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Хочу сказать, что много для развития Черкасс сделал Анатолий Бондаренко. Кто-то всегда критикует мэра, но, как видим, за несколько лет Черкассы расцвели. Я представляю Умань. Кто был там в последние годы, видели, как город изменился", - отметил депутат.

Яценко выразил убеждение, что профессиональная команда, которую они введут в городские и областные советы, станет катализатором развития Черкасской области.

В свою очередь мэр Черкасс заявил, что Антон Яценко как народный депутат много сделал для Умани.

"Мы должны быть единым "организмом", чтобы Черкассы были самым первым городом в Украине", - отметил Бондаренко.

По его словам, "изюминкой" сотрудничества с депутатом станет создание на базе парка Сосновый бор - еще одной туристической жемчужины Черкасской области, на подобие парка "Софиевка" в Умани, реконструкцию, обновление и развитие которого ранее провели по инициативе Яценко.

"У нас есть мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь - создать на базе парка Сосновый бор "Софиевку-2" с выходом на набережную", - анонсировал городской председатель.

Кроме того, народный депутат сообщил, что в Умани от партии "За будущее" на должность городского председателя будет баллотироваться депутат горсовета Ирина Плетнева, которая много лет возглавляет его общественную приемную в городе и оппозицию действующей городской власти.

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко назвал имена членов своей команды.