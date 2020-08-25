Кравчук назвав умову, коли Україна відновить подачу води до Криму

Відновлять подачу води тільки у випадку гуманітарної катастрофи

Відновлять подачу води тільки у випадку гуманітарної катастрофи

Фото: з відкритих джерел

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити подачу води в окупований Крим, якщо на півострові відбудеться гуманітарна катастрофа, але йдеться саме про потреби населення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв’ю "Українському радіо".

Якщо якась гуманітарна катастрофа трапиться, яка пов'язана з водою, то людям можемо дати воду", - сказав Кравчук.

Він уточнив, що Київ відновить подачу води тільки для жителів півострова.



Перший президент зазначив, що громадяни України "в житті ніколи" не підуть на те, щоб дати воду промисловим підприємствам і військовим базам.

Раніше повідомлялось, що голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що місцеві вибори в Україні і на території ОРДЛО не зможуть пройти одночасно, однак мова про перенесення голосування не йде.