Ситуация в ООС: боевики один раз нарушили режим "тишины"

Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий

Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирован один случай нарушения договоренностей достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован возле Марьинки.

Отмечается, что выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 23 августа, на участках ответственности ВСУ обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, сутками ранее обстрелов и провокаций со стороны боевиков не было зафиксировано.