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Ситуация в ООС: обстрелов и провокаций со стороны боевиков не зафиксировано
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22 августа 2020, 10:09 3

Ситуация в ООС: обстрелов и провокаций со стороны боевиков не зафиксировано

22 августа 2020, 10:09 3
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано обстрелов и других нарушений договоренностей достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

ООС ОРДЛО Донбасс боевики обстрелы
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