Ситуация в ООС: обстрелов и провокаций со стороны боевиков не зафиксировано
Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий
Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий
За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано обстрелов и других нарушений договоренностей достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
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