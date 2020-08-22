Ситуация в ООС: обстрелов и провокаций со стороны боевиков не зафиксировано

Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий

Украинские военные готовы к выполнению боевых заданий

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано обстрелов и других нарушений договоренностей достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 августа, на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.