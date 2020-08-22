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22 августа 2020, 13:44

С начала перемирия на Донбассе зафиксировано более 600 нарушений - ОБСЕ

22 августа 2020, 13:44
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Фото: из открытых источников
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От начала нового перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 634 нарушения режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет миссии.

Так, в Донецкой и Луганской областях зафиксировали 92 взрыва, два неопределенных боеприпаса, шесть осветительных ракет и 534 очереди и выстрелы.

В частности, 20 августа, на Донбассе зафиксировали 153 нарушения прекращения огня, из них — три взрыва. Одновременно в штабе операции Объединенных сил сообщали, что 20 августа боевики дважды открывали огонь.

Данные разнятся потому, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются как один факт нарушения.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано обстрелов и других нарушений договоренностей, достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы.

ООС война военная техника ОБСЕ боевики
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