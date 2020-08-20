В районе проведения ООС завершились военные учения

По легенде, противник нарушил Минские договоренности и оттеснил украинских защитников с занимаемых позиций

По легенде, противник нарушил Минские договоренности и оттеснил украинских защитников с занимаемых позиций

Сегодня на Приазовье в районе проведения операции Объединенных сил завершились комплексные тактико-специальные учения с боевой стрельбой, к которым были привлечены подразделения Вооруженных Сил Украины и другие составляющие силы обороны.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По легенде учений, противник нарушил Минские договоренности и оттеснил украинских защитников с занимаемых позиций. Подразделения объединенных сил должны отбить атаку и вернуть утраченное.

В первый день учений защитники оперативно-тактического группировки "Север" провели десантирование на условно оккупированную территорию. Для дальнейшего форсирования реки Айдар, военные наладили переправу и установили протитанкове минное поле на противоположном берегу реки. Далее в тандеме работали механизированные и танковые подразделения. Атаку врага было отбито. Пехотинцы вернулись на условно утраченные позиции, а резервные подразделения – в тыл.

А уже сегодня тренировались защитники оперативно-тактического группировки "Восток", которые провели воздушно-наступательную операцию и осуществили рейдовые действия. Сначала по противнику был нанесен огонь с помощью артиллерийских расчетов. После чего пара самолетов Миг-29 осуществила расчистку воздушного пространства для работы ударной авиации. В дальнейшем для уничтожения переднего края обороны противника пара самолетов Су-25 применила неуправляемые авиационные ракеты типа С-8, а за несколько минут пара вертолетов Ми-8 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами. Дальше – огневая подготовка атаки проводилась с минометов 120-го и 82-го калибра и ЗУ-23.

В итоге учений наши подразделения заставили противника отказаться от активных действий и показали, что представители разных родов войск быстро наладили взаимодействие.

Напомним, сегодня оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку