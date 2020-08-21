"Голос" представил своего кандидата в мэры Львова

Львову нужно покорять мир, считает кандидат партии

Львову нужно покорять мир, считает кандидат партии

Фото: из открытых источников

На должность мэра Львова от партии "Голос" будет баллотироваться народный депутат Ярослав Рущишин.

Как сообщает RegioNews, об этом заявила лидер политической силы Кира Рудик.

Ярослав - человек Львова. Здесь он создавал, работал, развивал бизнес и художественные проекты ... Опыт и профессионализм Ярослава Рущишина нам много раз пригодился. И это именно то, что сейчас нужно Львову", - написала Рудик.

Отмечается, что свое баллотирование в мэры подтвердил и сам Рущишин.

Кандидат на должность городского головы Львова и прошу вашей поддержки. Львов способен на большее. Львову нужно покорять мир. Наша команда идет на местные выборы с наступательной стратегией", - сообщил он.

Он заявил о готовности брать ответственность за воплощение стратегии и выводом Львова на карту мира.

Справка: Рущишин - соучредитель художественного объединения "Волчок", директор АО "Троттола", почетный сенатор УКУ, соучредитель и член наблюдательного совета Львовской бизнес-школы УКУ.

Кандидат в народные депутаты от партии "Голос", избранный на парламентских выборах 2019 года в избирательном округе № 117 во Львовской области, секретарь комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде Украины 9 созыва (с 29 августа 2019 г.).

Ранее сообщалось, что в партии "Голос" подтвердили, что ведут переговоры с другими демократическими политсилами для объединения на местных выборах осенью-2020.

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