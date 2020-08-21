"Голос" представив свого кандидата у мери Львова

Львову потрібно підкорювати світ, вважає кандидат партії

Львову потрібно підкорювати світ, вважає кандидат партії

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews, про це заявила лідер політичної сили Кіра Рудик.

Ярослав - людина Львова. Тут він створював, працював, розвивав бізнес і художні проекти ... Досвід і професіоналізм Ярослава Рущишина нам багато раз ставав у нагоді. І це саме те, що зараз потрібно Львову", - написала Рудик.

Відзначається, що своє балотування в мери підтвердив і сам Рущишин.

Кандидат на посаду міського голови Львова і прошу вашої підтримки. Львів здатний на більше. Львову потрібно підкорювати світ. Наша команда йде на місцеві вибори з наступальною стратегією", - повідомив він.

Він заявив про готовність брати відповідальність за втілення стратегії і виведенням Львова на карту світу.

Довідка: Рущишин - співзасновник мистецького об'єднання "Дзига", директор АТ "Троттола", почесний сенатор УКУ, співзасновник і член наглядової ради Львівської бізнес-школи УКУ.

Кандидат в народні депутати від партії "Голос", обраний на парламентських виборах 2019 року у виборчому окрузі № 117 у Львівській області, секретар комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України 9 скликання (з 29 серпня 2019 р.).

Раніше повідомлялось, що у партії "Голос" підтвердили, що ведуть перемовини з іншими демократичними політсилами для об`єднання на місцевих виборах восени-2020.

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