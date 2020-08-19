Дело о декларациях Омеляна закрыли по срокам давности - ВАКС

Коллегия судей удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры

Коллегия судей удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры

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Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Коллегия судей 18 августа удовлетворила ходатайство бывшего министра, освободив его от уголовной ответственности по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации) в связи с истечением сроков давности.

Известно, что уголовное производство поступило в суд 25 сентября 2019 года. Омеляна обвиняли в указании ложной информации на сумму в 3,03 и 8,02 млн гривен за 2015 и 2016 годы.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, НАБУ завершило расследование возможных незаконных действий бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн грн.