09:46  19 августа
В Украине новый антирекорд по числу больных Covid-19: за сутки - 1967 человек
12:39  19 августа
Дело о декларациях Омеляна закрыли по срокам давности - ВАКС
11:55  19 августа
Часть украинцев могут остаться без субсидий: подробности
UA | RU
UA | RU
19 августа 2020, 12:39 3

Дело о декларациях Омеляна закрыли по срокам давности - ВАКС

19 августа 2020, 12:39 3
Читайте також українською мовою
Коллегия судей удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры
Коллегия судей удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларировании экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна из-за истечения сроков давности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Коллегия судей 18 августа удовлетворила ходатайство бывшего министра, освободив его от уголовной ответственности по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации) в связи с истечением сроков давности.

Известно, что уголовное производство поступило в суд 25 сентября 2019 года. Омеляна обвиняли в указании ложной информации на сумму в 3,03 и 8,02 млн гривен за 2015 и 2016 годы.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, НАБУ завершило расследование возможных незаконных действий бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн грн.

суд ВАКС закон декларации Владимир Омелян
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »