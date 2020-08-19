В этом году Украина недополучила 38 млрд доходов: подробности

Расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн

Расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн

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В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета недовыполнен на 38 миллиардов гривен, план расходов — на 51 миллиард.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%. А также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

План доходов госбюджета, по подсчетам председателя Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7%, утверждает Пацкан, недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн.

По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

По словам Пацкана, на невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн за доллар. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

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