В девяти районных советах Донбасса пройдут первые выборы

Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране

Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране

Фото: из открытых источников

Согласно с Избирательным кодексом Украины и Постановлением ВРУ от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов", Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года первые выборы депутатов укрупненных районов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК. Так, выборы состоятся в девяти районных советах Донецкой и Луганской областей: В Донецкой области выборы назначены в пяти районных советах: — Бахмутский районный совет;

— Волновахский районный совет;

— Краматорский районный совет;

— Мариупольский районный совет;

— Покровский районный совет. В Луганской области выборы назначены в четырех районных советах: — Сватовский районный совет;

— Северодонецкий районный совет;

— Старобельский районный совет;

— Щастынский районный совет. Напомним, ранее под Офисом президента митинговали жители Луганщины - они требовали проведения выборов в ОТГ на Луганщине.

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