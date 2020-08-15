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15 августа 2020, 11:13 3

В девяти районных советах Донбасса пройдут первые выборы

15 августа 2020, 11:13 3
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Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране
Это будут первые выборы после укрупнения районов в стране
Фото: из открытых источников
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Согласно с Избирательным кодексом Украины и Постановлением ВРУ от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов", Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года первые выборы депутатов укрупненных районов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, выборы состоятся в девяти районных советах Донецкой и Луганской областей:

  • В Донецкой области выборы назначены в пяти районных советах:

— Бахмутский районный совет;
— Волновахский районный совет;
— Краматорский районный совет;
— Мариупольский районный совет;
— Покровский районный совет.

  • В Луганской области выборы назначены в четырех районных советах:

— Сватовский районный совет;
— Северодонецкий районный совет;
— Старобельский районный совет;
— Щастынский районный совет.

Напомним, ранее под Офисом президента митинговали жители Луганщины - они требовали проведения выборов в ОТГ на Луганщине.

выборы ОТГ ЦИК Луганщина Донецк
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