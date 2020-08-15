В девяти районных советах Донбасса пройдут первые выборы
Согласно с Избирательным кодексом Украины и Постановлением ВРУ от 17 июля 2020 года "О создании и ликвидации районов", Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября 2020 года первые выборы депутатов укрупненных районов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.
Так, выборы состоятся в девяти районных советах Донецкой и Луганской областей:
- В Донецкой области выборы назначены в пяти районных советах:
— Бахмутский районный совет;
— Волновахский районный совет;
— Краматорский районный совет;
— Мариупольский районный совет;
— Покровский районный совет.
- В Луганской области выборы назначены в четырех районных советах:
— Сватовский районный совет;
— Северодонецкий районный совет;
— Старобельский районный совет;
— Щастынский районный совет.
Напомним, ранее под Офисом президента митинговали жители Луганщины - они требовали проведения выборов в ОТГ на Луганщине.