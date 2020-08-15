Приближенные к Офису президента люди требовали увольнения членов и главы ЦИК

Главе ЦИК намекнули на возможные последствия в случае отказа

Главе ЦИК намекнули на возможные последствия в случае отказа

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По информации председателя Центризбиркома Олега Диденко, от людей, приближенных к Офису президента, поступила "рекомендация" об увольнении главы ЦИК и членов комиссии по собственному желанию.

Как передает RegioNews, об этом Диденко сообщил в комментарии "Украинской правде".

В случае отказа от данной "рекомендации", главе ЦИК намекнули о возможных последствиях.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа", - заявил Олег Диденко.

Диденко отметил, что не имел встреч по этому поводу на высшем уровне. Он добавил, что не боится отставки. А касательно распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично.

"Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все станет на свои места", - отметил глава ЦИК.

Диденко отмечает, что безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти.

Отмечается, что речь идет об увольнении 5 членов ЦИК: председателя комиссии Олега Диденко, секретаря Елены Гатауллиной, заместителя Виталия Плукаря, а также членов ЦИК Оксаны Боярчук и Владимира Перепелюки.

Ранее сообщалось, что ЦИК назначила выборы в укрупненных районных советах.

Также 11 августа ЦИК сформировала состав 532 теризбиркомов.