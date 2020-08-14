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14 августа 2020, 20:00 4

В Офисе президента отрицают, что Ермак требовал увольнения членов ЦИК

14 августа 2020, 20:00 4
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У Ермака утверждают, что никаких встреч с членами ЦИК не было
У Ермака утверждают, что никаких встреч с членами ЦИК не было
Фото: Главком
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В Офисе президента опровергли информацию о том, что председатель ОП Ермак пригласил в Офис 5 членов ЦИК и требовал у них уволиться, потому что они -"люди Богдана".

Об этом Офис президента сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или еще где-то с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт ZN.UA. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК – всего этого не было. Ваши источники вас обманули.

Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институция имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательнее, а то даже как-то неинтересно", - говорится в сообщении.

Пользователи сети уже высмеяли реакцию ОП и стиль изложения опровержения отметив, що это только подтверждает обнародованную ранее в СМИ информацию.

Фактчекінг не может быть пустым словом для СМИ, если они претендуют на уважение в обществе. Просто проверьте – не...

Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 14 августа 2020 г.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Ермак требует от "людей Богдана" уволиться из ЦИК, однако те отказались,ссылаясь на отсутствие формальных причин.

Андрей Богдан Андрей Ермак увольнение Офис президента СМИ ЦИК
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