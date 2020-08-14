В Офисе президента отрицают, что Ермак требовал увольнения членов ЦИК

Об этом Офис президента сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или еще где-то с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт ZN.UA. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК – всего этого не было. Ваши источники вас обманули.

Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институция имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательнее, а то даже как-то неинтересно", - говорится в сообщении.