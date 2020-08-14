В Офисе президента отрицают, что Ермак требовал увольнения членов ЦИК
В Офисе президента опровергли информацию о том, что председатель ОП Ермак пригласил в Офис 5 членов ЦИК и требовал у них уволиться, потому что они -"люди Богдана".
Об этом Офис президента сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или еще где-то с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт ZN.UA. Никаких команд, попытки вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК – всего этого не было. Ваши источники вас обманули.
Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институция имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательнее, а то даже как-то неинтересно", - говорится в сообщении.
Пользователи сети уже высмеяли реакцию ОП и стиль изложения опровержения отметив, що это только подтверждает обнародованную ранее в СМИ информацию.
Фактчекінг не может быть пустым словом для СМИ, если они претендуют на уважение в обществе. Просто проверьте – не...Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 14 августа 2020 г.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Ермак требует от "людей Богдана" уволиться из ЦИК, однако те отказались,ссылаясь на отсутствие формальных причин.