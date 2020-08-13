Венгерские партии на Закарпатье перессорились из-за выборов: подробности

Тем временем партия UMDSZ уже готовится к выборам

Тем временем партия UMDSZ уже готовится к выборам

Рixabay

Руководство венгерской организации и партии UMDSZ раскритиковало своих партнеров по KMKSZ в связи с формированием отдельных избирательных списков в регионах Закарпатской области, где большинством населения являются этническими венграми.

Об этом говорится в заявлении партии, передает RegioNews со ссылкой на mukachevo.net.

"Со своей стороны, мы очень сожалеем, что KMKSZ приняло это решение. На наш взгляд, старт венгерских партий по отдельным спискам — это огромная ошибка, которая не отвечает интересам венгров на Закарпатье", — говорится в заявлении.

Также было отмечено, что решение руководства KMKSZ позволить формировать списки на усмотрение местной организационной структуры, "безусловно, странным". По мнению UMDSZ именно это решение на выборах 2015 года "имело катастрофические последствия" для сотрудничества между венграми и венгерскими организациями во всех населенных районах Закарпатья.

В свою очередь в UMDSZ заявили, что они желают принять участие в местных выборах 2020 года, начинают выдвигать кандидатов и составлять собственные партийные списки во всех населенных пунктах Закарпатья.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье Центральная избирательная комиссия образовала 18 территориальных избирательных комиссий.

Также известно, что на Закарпатье четверо нардепов создали новую политсилу.