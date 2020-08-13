Украинский язык не вернет Донбасс - Кравчук

Он подчеркнул, что на Донбассе никто не запрещал разговаривать на украинском

Он подчеркнул, что на Донбассе никто не запрещал разговаривать на украинском

Фото из открытых источников

Украинским языком нельзя вернуть Донбасс. Если и поднимать вопрос о языке, то не о государственности русского, а о его применении.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

"Я не думаю, что языком можно вернуть Донбасс, при всем уважении. Я знаю, что без языка нет народа, нет нации. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинского языка, и не запрещает, и не запретит", - сказал Кравчук.

Он добавил, что, если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно с общеевропейскими законами о языках, "мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения".

Ранее Кравчук рассказал, почему на Донбассе не состоятся выборы.

Также Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в свободную экономическую зону Донбасса.