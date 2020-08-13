09:46  13 августа
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
10:04  13 августа
Стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский подписал указ
17:49  13 августа
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб
UA | RU
UA | RU
13 августа 2020, 15:55 4

Украинский язык не вернет Донбасс - Кравчук

13 августа 2020, 15:55 4
Читайте також українською мовою
Он подчеркнул, что на Донбассе никто не запрещал разговаривать на украинском
Он подчеркнул, что на Донбассе никто не запрещал разговаривать на украинском
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинским языком нельзя вернуть Донбасс. Если и поднимать вопрос о языке, то не о государственности русского, а о его применении.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

"Я не думаю, что языком можно вернуть Донбасс, при всем уважении. Я знаю, что без языка нет народа, нет нации. Сегодня на Донбассе никто не запретил украинского языка, и не запрещает, и не запретит", - сказал Кравчук.

Он добавил, что, если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно с общеевропейскими законами о языках, "мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения".

Ранее Кравчук рассказал, почему на Донбассе не состоятся выборы.

Также Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в свободную экономическую зону Донбасса.

Донбасс ТКГ президент регионы язык
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »