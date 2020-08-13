Украина передала в ОБСЕ свой обновленный список на обмен пленными

В списке, который передала украинская сторона, около 100 человек

В списке, который передала украинская сторона, около 100 человек

Фото: Офис президента

Украина в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для обмена удерживаемыми лицами.

Об этом 13 августа сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в Борисполе, передает RegioNews.

Мы в ОБСЕ передали новый список, в ОБСЕ подтвердили наш список на обмен. Там около ста человек. Сейчас мы ждем с той стороны, что они передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина - Россия - ОБСЕ, когда может технически уже делаться обмен", - сказал Зеленский.

Он добавил, что работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не остановится.

Повлияет ли сегодняшняя ситуация на заседание ТКГ? Я не знаю. Я не могу, к сожалению, пока смотреть в будущее", - отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую многопрофильную больницу заявил, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске должно состояться 18 августа.