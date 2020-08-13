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13 августа 2020, 13:40

"Слуга" "Юзик" может стать мэром Кривого Рога - опрос

13 августа 2020, 13:40
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Социологи говорят, что такой рейтинг Юзика связан с образом Зеленского
Социологи говорят, что такой рейтинг Юзика связан с образом Зеленского
Фото из открытых источников
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У кандидата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова есть реальные шансы стать мэром родного города президента Владимира Зеленского - Кривого Рога.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного ГМ "Фонд Инновационных проектов" с 5 по 11 августа 2020 года, во время которого было опрошено 1200 респондентов, сообщает RegioNews.

Если бы выборы городского головы Кривого Рога состоялись в следующее воскресенье, народный депутат Юрий Корявченков ( "Юзик") получил бы поддержку 26,7% жителей города. На втором месте действующий глава Юрий Вилкул - 21,4%, а на третьем - лидер партии "Батькивщины" Ольга Бабенко с 12,7%.

Однако 27,8% не определились в своих предпочтениях. Если во второй выйдут Юрий Корявченков и Юрий Вилкул, герой "95 квартала" имеет все шансы на победу, поскольку на его пользу высказались 41,7% респондентов, в то время, как Юрия Вилкула может поддержать 35,9%.

При этом 22,4% не видят в этой паре своих избранников. Социологи считают, что феномен Юзика заключается в том, что он не только "свой" для жителей Кривого Рога, но и наиболее тесно связан с образом главы государства, что все еще пользуется доверием земляков.

Напомним, в конце июля еще один опрос свидетельствовал, что именно Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательских симпатий жителей Кривого Рога.

выборы рейтинг голосование президент мэр
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