"Слуга" "Юзик" может стать мэром Кривого Рога - опрос

Социологи говорят, что такой рейтинг Юзика связан с образом Зеленского

Социологи говорят, что такой рейтинг Юзика связан с образом Зеленского

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного ГМ "Фонд Инновационных проектов" с 5 по 11 августа 2020 года, во время которого было опрошено 1200 респондентов, сообщает RegioNews.

Если бы выборы городского головы Кривого Рога состоялись в следующее воскресенье, народный депутат Юрий Корявченков ( "Юзик") получил бы поддержку 26,7% жителей города. На втором месте действующий глава Юрий Вилкул - 21,4%, а на третьем - лидер партии "Батькивщины" Ольга Бабенко с 12,7%.

Однако 27,8% не определились в своих предпочтениях. Если во второй выйдут Юрий Корявченков и Юрий Вилкул, герой "95 квартала" имеет все шансы на победу, поскольку на его пользу высказались 41,7% респондентов, в то время, как Юрия Вилкула может поддержать 35,9%.

При этом 22,4% не видят в этой паре своих избранников. Социологи считают, что феномен Юзика заключается в том, что он не только "свой" для жителей Кривого Рога, но и наиболее тесно связан с образом главы государства, что все еще пользуется доверием земляков.

Напомним, в конце июля еще один опрос свидетельствовал, что именно Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательских симпатий жителей Кривого Рога.