Минюст запустил новый Единый государственный реестр

Работы по запуску закончились на 5 дней раньше запланированного

Работы по запуску закончились на 5 дней раньше запланированного

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Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Миграция данных со старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна благодаря эффективной и слаженной работе ГП "Национальные информационные системы"”, - написал Малюська.

По его словам, новый реестр безуспешно пытались сделать и запустить в работу в течение последних 9 лет: старый ЕГР давно не соответствовал требованиям законодательства и не предоставлял возможность для совершенствования своего функционала.

Напомним, Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы.