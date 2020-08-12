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12 августа 2020, 09:29 4

Минюст запустил новый Единый государственный реестр

12 августа 2020, 09:29 4
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Работы по запуску закончились на 5 дней раньше запланированного
Работы по запуску закончились на 5 дней раньше запланированного
Фото: из открытых источников
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Вечером 11 августа Министерство юстиции запустило новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Миграция данных со старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна благодаря эффективной и слаженной работе ГП "Национальные информационные системы"”, - написал Малюська.

По его словам, новый реестр безуспешно пытались сделать и запустить в работу в течение последних 9 лет: старый ЕГР давно не соответствовал требованиям законодательства и не предоставлял возможность для совершенствования своего функционала.

Напомним, Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы.

Минюст Денис Малюська техника закон министр
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