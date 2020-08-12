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12 августа 2020, 09:11 2

За месяц в Украине обнаружили более 1300 новых случаев инфицирования ВИЧ

12 августа 2020, 09:11 2
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Только за месяц от СПИДа умер 171 человек
Только за месяц от СПИДа умер 171 человек
Фото: pixabay.com
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В течение июля украинские медики зафиксировали в Украине 1356 новых случаев инфицирования ВИЧ.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Центр общественного здоровья.

В июле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что наиболее распространенным является гетеросексуальный путь инфицирования (783 человека) и парентеральный (533 человека). От матери к ребенку ВИЧ передался у 177 детей. Однако отмечается, что у большинства детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ инфекции.

В то же время, по данным Центра, охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тыс. до 102 тыс. человек), удержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала выросло с 69% до 88%.

В ЦОС напоминают, для того чтобы лечение было эффективным, человек должен принимать препараты каждый день и именно так, как назначил врач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине слишком низкий уровень вакцинации от кори: по состоянию на начало июля только 37% детей в возрасте до одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи.

Украина инфекции заболевание статистика Центр общественного здоровья
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