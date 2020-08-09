"Слуга народа" выступила за проведение выборов на всей территории Донецкой области

В партии надеются, что мирные инициативы Владимира Зеленского позволят провести выборы на Донбассе

В партии надеются, что мирные инициативы Владимира Зеленского позволят провести выборы на Донбассе

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Донецкая областная организация партии «Слуга Народа» будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения безотлагательно сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности.

Об этом говорится в заявлении организации партии "Слуга Народа" в Донецкой области относительно проведения местных выборов в регионе, пишет RegioNews.

Донецкая областная организация партии "Слуга Народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы единодушно выступаем "ЗА" проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона. Донецкая ВГА и вся команда Президента на Донетчине провели ряд консультаций с командованием Объединенных сил и Антитеррористическим центром СБУ относительно создания безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах. Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений", - говорится в заявлении.

В то же Время в партии подчеркнули, что жизни людей важнее политику, поэтому считают, что выборы надо проводить только имея четкие гарантии безопасности населения. Поэтому они надеются на эффективность перемирия на Донбассе.

Донецька обласна організація партії "Слуга Народу" про проведення місцевих виборів у регіоні. Опубліковано Слуга Народу Неділя, 9 серпня 2020 р.

Напомним, Центральная избирательная комиссия, учитывая рекомендации силовиков приняла решение об отмене местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения.