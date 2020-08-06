Почти сотню парламентариев лишили депутатских выплат за невыполнение полномочий

В июле 84 нардепа не получили средства из-за невыполнения депутатских полномочий

В июле 84 нардепа не получили средства из-за невыполнения депутатских полномочий

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В частности, начисление выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, прекращено председателю фракции "Слуга народа"Давиду Арахамия; сопредседателю фракции "Евросолидарнисть", пятом президенту Петру Порошенко; главе партии "Голос" Кире Рудик; сопредседателям фракции "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинской новостей, передает RegioNews.

Также выплаты не получат депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский, Даниил Гетманцев, Ольга Василевская-Смаглюк, Роксолана Пидласа, Николай Сольский, Богдан Яременко, а также Святослав Вакарчук (внефракционный), Владимир Вятрович, Мустафа Джемилев, Виктория Сюмар (" Евросолидарность"), Наталья Королевская ("ОПЗЖ ").

В Раде напомнили, что по закону, если парламентарий течение календарного месяца одной очередной сессии Совета без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более 50% заседаний комитета, в состав которого избран, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Распоряжение о прекращении таких выплат выдает спикер Верховной Рады по решению регламентного комитета.

Напомним, нардеп Тищенко в июле больше всех политиков потратил на рекламу в соцсетях