Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Вильнянской и Гуляйпольской районных государственных администраций на Запорожье, главу Стрыйской районной государственной администрации Львовской области и главу Домановской РГА Николаевской области. Также президент переназначил главу Липоводолинской РГА на Сумщине Ивана Яременко.
Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.
Так, распоряжениями президента уволены:
- Владимир Грянистый с должности председателя Вольнянской РГА Запорожской области (распоряжение №417/2020-рп);
- Людмила Гришаева - с должности председателя Гуляйпольской РГА Запорожской области (распоряжение №418/2020-рп);
- Любомир Кащук - с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области (распоряжение №419/2020-рп);
- Евгений Осадчук - с должности председателя Домановской РГА Николаевской области (распоряжение №420/2020-рп).
Кроме того, распоряжением №421/2020-рп Зеленский уволил Ивана Яременко с должности председателя Липоводолинской райгосадминистрации Сумской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, а следующим распоряжением №422/2020-рп снова назначил его на эту должность.
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