Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций

Чиновники уволены в связи с поданными ими заявлениями

Чиновники уволены в связи с поданными ими заявлениями

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Вильнянской и Гуляйпольской районных государственных администраций на Запорожье, главу Стрыйской районной государственной администрации Львовской области и главу Домановской РГА Николаевской области. Также президент переназначил главу Липоводолинской РГА на Сумщине Ивана Яременко.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews. Так, распоряжениями президента уволены: Владимир Грянистый с должности председателя Вольнянской РГА Запорожской области (распоряжение №417/2020-рп);

Людмила Гришаева - с должности председателя Гуляйпольской РГА Запорожской области (распоряжение №418/2020-рп);

Любомир Кащук - с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области (распоряжение №419/2020-рп);

Евгений Осадчук - с должности председателя Домановской РГА Николаевской области (распоряжение №420/2020-рп). Кроме того, распоряжением №421/2020-рп Зеленский уволил Ивана Яременко с должности председателя Липоводолинской райгосадминистрации Сумской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, а следующим распоряжением №422/2020-рп снова назначил его на эту должность. Ранее сообщалось, что из Харьковской ОГА уволился очередной ТОП-чиновник.

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