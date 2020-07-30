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Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций
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30 июля 2020, 13:16 8

Зеленский уволил четырех глав райгосадминистраций

30 июля 2020, 13:16 8
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Чиновники уволены в связи с поданными ими заявлениями
Чиновники уволены в связи с поданными ими заявлениями
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Вильнянской и Гуляйпольской районных государственных администраций на Запорожье, главу Стрыйской районной государственной администрации Львовской области и главу Домановской РГА Николаевской области. Также президент переназначил главу Липоводолинской РГА на Сумщине Ивана Яременко.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, распоряжениями президента уволены:

  • Владимир Грянистый с должности председателя Вольнянской РГА Запорожской области (распоряжение №417/2020-рп);
  • Людмила Гришаева - с должности председателя Гуляйпольской РГА Запорожской области (распоряжение №418/2020-рп);
  • Любомир Кащук - с должности председателя Стрыйской районной государственной администрации Львовской области (распоряжение №419/2020-рп);
  • Евгений Осадчук - с должности председателя Домановской РГА Николаевской области (распоряжение №420/2020-рп).

Кроме того, распоряжением №421/2020-рп Зеленский уволил Ивана Яременко с должности председателя Липоводолинской райгосадминистрации Сумской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”, а следующим распоряжением №422/2020-рп снова назначил его на эту должность.

Ранее сообщалось, что из Харьковской ОГА уволился очередной ТОП-чиновник.

политика Владимир Зеленский президент РГА Район
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